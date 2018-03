Na passagem por Concórdia nesta sexta-feira, 2, o deputado estadual Gelson Merísio, pré-candidato a governador pelo PSD, conversou com empresários, respondeu perguntas de repórteres e lideranças em Sabatina Regional, almoçou e conversou com prefeitos, vereadores e dirigentes partidários. E, procurado, ainda teve tempo para dar conselhos ao vereador Closmar Zagonel que quer desfilliar-se do PMDB para ingressar no PDT, legenda alinhada para a campanha do pessedista.



No evento transmitido ao vivo pelo Facebook, Gelson Merísio defendeu o fortalecimento dos serviços prestados aos cidadãos “na ponta” e redução de funcionários em atividades administrativas. A proposta concreta é reduzir 1.200 cargos comissionados e contratar mais 5 mil policiais. Em todas as áreas, o pré-candidato acredita que é possível ter mais agilidade, transparência e eficiência com o uso de tecnologias. O deputado reafirmou que a proposta é extinguir todas as Agências de Desenvolvimento Regional.



Para Merísio, é “absolutamente” necessário que o Oeste tenha candidato e eleja um governador para resolver problemas graves e antigos, como o sucateamento da BR 282, a SC 283 e outras rodovias federais e estaduais. O Estado tem baixa capacidade de investimento, de 1% a 2%, mas está em condições financeiras e legais para fazer novos financiamentos. “Nosso endividamento é de 43% do PIB e a norma nacional autoriza que seja de até 200%”. Nessa condição, Santa Catarina poderia aumentá-lo em cinco vezes.



Para um sistema rodoviário modernizado e de qualidade, Gelson Merísio diz que a sociedade catarinense precisa debater e decidir por um modelo que ofereça mais segurança. O pedágio, cobrado pela quilometragem percorrida e não em postos fixos, é uma alternativa que o deputado aponta.

(Com informações do jornalista Clélio Ivo Dal Piaz)