A Agência de Desenvolvimento Regional de Concórdia já está respondendo pela região que antes era atendida pela ADR de Seara, que deixou de existir nesta semana. Através dos decretos 1503 e 1504 do Governo do Estado, o órgão com sede em Concórdia passou a ter em sua área de abrangência a partir de ontem os municípios de Seara, Arabutã, Lindóia do Sul, Ipumirim, Itá, Paial, Xavantina e Arvoredo.

Em entrevista ao Jornal Primeira Hora da Rádio Aliança, o secretário executivo da ADR de Concórdia, Wágner Bee disse que o momento agora é de transição e que já está tendo uma interação entre os gerentes do órgão em Concórdia com os que ficaram, ainda, em Seara. "Lá permaneceu o gerente de administração e o gerentede infraestrutura. Junto com a estrutura da Educação estão trabalhando para integrar as questões financeiras e burocráticas das duas regionais", explica Bee.



Ainda em entrevista a Rádio Aliança, Bee antecipa que uma visita será feita aos municípios que pertenciam à ADR de Seara, na próxima semana. Uma definição concreta sobre a atuação da ADR de Concórdia agora numa região maior e a estrutura disponível será feita nos próximos dias. Ventila-se a possibilidade do município de Jaborá, que hoje pertence a ADR de Joaçaba, passar a pertencer a ADR de Concórdia, que assim passaria a ter cobertura em tota a Amauc.