Primeira edição do evento em 2018 será realizada no dia 17 de março

A primeira edição da Feira da Rua Coberta de Concórdia em 2018 será realizada no sábado, dia 17 março. As inscrições estão abertas desde a última terça-feira, 27 de fevereiro, e poderão ser efetuadas até o dia 10 de março. A inscrição é gratuita e deve ser feita na Galeria Municipal de Artes, no horário das 9h às 11h30 e das 14h às 18h, de segunda a sexta-feira. Aos sábados o atendimento será das 9h às 12h.

Poderão participar artesãos, produtores de flores ou plantas ornamentais, artistas plásticos, colecionadores de antiguidades, quem produz bebidas artesanais, proprietários de food trucks e produtores de alimentos que sejam vinculados às cooperativas agro-familiares. O horário de funcionamento da Feira da Rua Coberta será das 9h às 18h, sem fechar ao meio-dia.