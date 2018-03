E la estava internada desde o dia 23 no Hospital São Francisco

A criança foi internada na sexta-feira, dia 23, após ser atingida por um disparo acidental de espingarda de pressão, deixou o Hospital São Francisco na quinta-feira, dia 1º. Ela passou por uma cirurgia no mesmo dia para a retirada do "chumbo" que teria ficado alojado na cabeça e depois permaneceu três dias na UTI. No dia 26 ela foi para um leito da Pediatria.

O acidente aconteceu na Rua 29 de Julho, no Bairro Flamengo em Concórdia. Outra criança, a qual não teve a idade revelada, manuseava a espingarda atrás de uma casa quando a arma disparou. Os Bombeiros não chegaram a ser acionados, pois os próprios familiares levaram a menina ao Hospital.