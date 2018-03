Foto: Blog do Paulo Gonçalves

Homem morre atropelado no trevo da BR 282 em Catanduvas

Um homem morreu atropelado por volta das 20h desta quinta-feira, 01, no trevo em frente ao Terminal Rodoviário, BR 282 em Catanduvas. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas chegando ao local, Aquimar Rech, 42 anos, morador de Catanduvas, encontrava-se em óbito.

Segundo informações, o caminhão Ford Cargo com placas de Turvo/SC, havia saído do pátio de um posto de combustíveis e adentrou na pista quando a vítima fatal apareceu na frente do caminhão, o motorista de 42 anos nada pode fazer.

A Polícia Militar de Catanduvas permaneceu no local até a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Água Doce. O Instituto Geral de Perícias (IGP) fez o recolhimento do corpo no local.

(Informações e foto: Blog Paulo Gonçalves)