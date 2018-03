A Caixa Econômica Federal confirmou a presença do Caminhão da Sorte em Seara (SC), para a realização dos sorteios das Loterias CAIXA na semana de 2 a 7 de abril. O caminhão ficará estacionado no pátio da Associação Desportiva Classista Seara, ao lado do Complexo Esportivo do Bairro Industrial, Rua Herculano Hércules Zanuzo, 213. Neste local ocorre a Exposição Feira Industrial e Comercial de Seara (EFAICS) de 6 a 8 de abril.





O gerente geral da agência local, Rayder Morais explica que no período de dois a cinco de abril a prefeitura de Seara disponibilizará atrações especiais junto ao Caminhão da Sorte. “Os sorteios serão realizados diretamente do Caminhão da Sorte e todo público está convidado a conhecer, a participar e conferir a transparência e a lisura de todo o processo”, explica Rayder.





O gerente regional da CAIXA no oeste de Santa Catarina, Cleiton Beje informa que durante toda a semana, a população poderá acompanhar os sorteios, inclusive acionando o dispositivo que libera as bolas numeradas, e ainda validar os resultados, na hora, como auditoria popular. "Esta é a primeira vez que Seara é contemplada com os sorteios das Loterias da CAIXA e este fato vem abrilhantar a feira que ocorre no município naquela semana", salienta Beje.





Junto com o caminhão virá um muro de escalada itinerante, proporcionando inclusão esportiva e cultural ao levar a experiência de um esporte inusitado aos municípios brasileiros. Trata-se de um jogo de competição em parede de escalada em que o primeiro a tocar o botão ganhará o brinde da CAIXA. Na parede, haverá projeções com animação de objetos (nuvens e balões) e som ambiente com trilha de aventura misturada a barulhos de vento, árvores se quebrando e outros. Podem participar da escalada maiores de 18 anos com apresentação da carteira de identidade.





As apostas poderão ser feitas em qualquer lotérica do país, ou diretamente na unidade móvel, instalada no Caminhão da Sorte, até uma hora antes do início dos sorteios.

Cronograma de Sorteios em Seara:

Segunda-feira, às 20 horas: Lotofácil e Quina.

Terça-feira, às 20h: Lotomania, Quina, Dupla Sena e Timemania.

Quarta-feira, às 19h: Loteria Federal e às 20h Lotofácil, Quina, e Mega-Sena

Quinta-feira, às 20h: Quina, Dupla Sena e Timemania

Sexta-feira, às 20h: Lotofácil, Lotomania e Quina.

Sábado, às 19h Loteria Federal e às 20h Quina, Dupla Sena, Timemania e Mega-Sena

(Fonte: Caixa Econômica Federal)