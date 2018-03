O Programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP) terá início em Concórdia, oeste catarinense, com capacitação de professores de nove escolas municipais a partir desta segunda-feira (5), com abertura às 8 horas, no auditório da Secretaria Municipal de Educação (Rua Marechal Deodoro, edifício Golden Office, Centro). A iniciativa é uma das soluções do Programa Cidade Empreendedora, implementado pelo Poder Público Municipal em parceria com o SEBRAE/SC e terá a coordenação da Secretaria Municipal de Educação. O curso segue até sexta-feira (9) e contará com a participação de 32 educadores que atuam do 1° ao 5°ano e outros 18 que lecionam do 6° ao 9°ano.

Após a capacitação dos professores iniciam os trabalhos em sala de aula com a participação de 1.822 alunos das seguintes escolas: EBM Concórdia, EBM Imigrantes, EBM Romeu de Sisti, EBM Parque de Exposições, GEM Petrópolis, GEM Cinquentenário, EBM Maria Petroli, EBM Waldemar Pfeiffer e GEM Nova Brasília.

O prefeito de Concórdia Rogério Pacheco afirma que o projeto será essencial para o fortalecimento da educação do município. “Procuramos atender a necessidade dos professores e alunos, visando fazer com que a educação continue melhorando. Temos compromisso com um ensino de qualidade e a parceria do Sebrae veio para somar”.

O JEPP visa disseminar a cultura do empreendedorismo desde o início da vida escolar por meio de práticas de aprendizagem que consideram a autonomia, além de favorecer o desenvolvimento de atributos e atitudes importantes para a gestão da própria vida. Essa visão vai ao encontro dos quatro pilares da educação propostos pela UNESCO: aprender a conhecer, isto é, adquirir os instrumentos; aprender a fazer, para poder agir sobre o meio envolvente; aprender a viver juntos, a fim de participar e cooperar com os outros em todas as atividades humanas; e aprender a ser.

O coordenador regional oeste do Sebrae/SC, Enio Albérto Parmeggiani, destaca que o programa tem a ver com o significado de empreender, entender o que isso significa e levar os resultados desse aprendizado para a vida. “Sobretudo, saber que empreender deriva de atitudes e comportamentos, pois precisamos ter claros os objetivos, ter planejamento e organização para aplicá-los”.

O JEPP integra o Programa de Educação Empreendedora do Sebrae, que foi criado de acordo com princípios pedagógicos que levam os participantes a entender que empreender significa alcançar seus objetivos e realizar seus projetos de vida e procura contemplar o contexto e as especificidades de cada faixa etária. Além do JEPP, contempla o “Crescendo e Empreendendo” e o “Despertar” para alunos do ensino médio, além de soluções para estudantes do ensino superior.

Cidade Empreendedora

Lançado em julho do ano passado, o Programa Cidade Empreendedora é desenvolvido pela Prefeitura em parceria com o Sebrae/SC com o objetivo de implantar estratégias que visam fomentar a economia. Para aplicar as ações, o Sebrae/SC disponibiliza metodologias, instrumentos e expertise nos aspectos estratégicos a serem potencializados.

Além da área de educação, o projeto trabalha aspectos para fortalecer os setores agroalimentar, tecnologia da informação e inovação, comércio e serviços, indústria têxtil e da moda e indústria metalmecânica e bens de capital.

