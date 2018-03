A Polícia Militar de Concórdia recebeu três motocicletas, que serão utilizadas no policiamento ostensivo na região. O repasse dos veículos ocorreu na tarde desta quinta-feira, dia primeiro. Um ato foi realizado na sede do Batalhão da PM de Concórdia, com a presença do coronel Milton Kern Pinto, comandante do Comando de Apoio Especializado da Polícia Militar.