Galo do Oeste estará disputando o Catarinense Sub-15 e Sub-17.

Categorias de base do Galo serão apresentadas na segunda-feira

Na próxima segunda-feira (05) serão apresentados os atletas que defenderão aos cores de Concórdia nas categorias sub-15 e sub-17 e disputarão o Campeonato Catarinense.

Após avaliações e testes feitos no final do mês de janeiro e início de fevereiro a comissão técnica da base selecionou 60 atletas para atuarem nas duas categorias entre os mais de 200 jovens de Concórdia e região que participaram.

Com a equipe adulta do galo na série A a procura foi grande, e foi possível selecionar estes atletas que se apresentarão na segunda, o objetivo é trabalharmos a base da mesma forma que é trabalhada a equipe profissional, para que em um futuro próximo seja possível revelar grandes jogadores tanto para o galo como para o cenário nacional, destacou Paulo Moro, coordenador da base do Galo.

(Fonte: Ricardo Artifon/CAC)