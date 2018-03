Ladrões fazem limpa em propriedade rural no interior de Concórdia

Ladrões fizeram uma limpa em propriedade rural no interior de Concórdia, nos últimos dias. O Boletim de Ocorrência foi feito na Central de Polícia, na manhã da quarta-feira, dia 28. O fato ocorreu em uma granja na Linha de Carli.

De acordo com o proprietário do local, Itair Gaio, de 56 anos, em entrevista a Rádio Aliança, os ladrões levaram 50 pés de mandioca, 19 perus de aproximadamente 10 quilos cada ave e 180 galinhas. Até tábuas que seriam utilizadas para uma construção também não foram poupadas.

Conforme Gaio, não é a primeira vez que furtos acontecem no local. O proprietário é presidente da comunidade e rotineiramente presta serviços na igreja e no Centro Comunitário do local, deixando a propriedade sozinha. Ele acredita que a ação criminosa ocorra justamente nesses momentos.

(Com informações do repórter André Krüger).