Boletim de Ocorrência aponta que uma pessoa de motocicleta teria deixado o local antes do sinistro.

Possibilidade de incêndio criminoso em Barra do Tigre

A Polícia Civil de Concórdia deverá investigar a possibilidade de ter sido criminoso o incêndio que destruiu uma residência em Barra do Tigre, nesta semana. Um Boletim de Ocorrência, que destaca essa possibilidade, foi confeccionado na Central de Polícia Civil.



Conforme o B.O, um dos moradores que estava no imóvel teria percebido uma pessoa de moto deixando o local, assim que o incêndio começou. Porém, a placa desse veículo não foi identificada. Até então, as causas do sinistro ainda são desconhecidas.



A ocorrência foi na madrugada da quarta-feira, dia 28. Uma residência, de dois pavimentos e aproximadamente 240 metros quadrados foi destruída. Um depósito, de 15 metros quadrados, que ficava ao lado do imóvel também foi consumido. Um utilitário Pampa, que estava na garagem da casa, ficou destruído.

Um idoso, de iniciais A.P, de 75 anos, morador da casa, teve 20% do corpo queimado e permanece hospitalizado em quarto do Hospital São Francisco.



(Com informações do repórter André Krüger)