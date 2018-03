Encontrado o corpo do policial ambiental que desapareceu no lago em Piratuba

As equipes dos bombeiros encontraram, por volta das 14h, o corpo do policial ambiental Rafael Massoco, de 37 anos, que desapareceu no lago da Usina Hidroelétrica de Machadinho, em Piratuba, na manhã desta quinta-feira, dia 01. A embarcação que ele estava com outros dois policiais virou por volta das 11h.

O policial fazia parte da guarnição da Polícia Ambiental de Herval D'Oeste e estava realizando Patrulhamento Aquático, na divisa com Machadinho, RS, quando o acidente aconteceu.De acordo com informações apuradas, o barco teria virado em uma corredeira.

Bombeiros de Piratuba, Capinzal e o helicóptero do SAER de Chapecó trabalharam nas buscas no local.