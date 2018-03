Guarnições dos Bombeiros estão na comunidade de Linha São Paulo, interior de Piratuba, para fazer buscas de um homem que desapareceu nas águas do lago da Usina de Machadinho na manhã desta quinta-feira, dia 01.

Uma equipe de resgate com embarcação está no local. As primeiras informações apuradas dão conta de que um bote com duas pessoas virou e uma delas sumiu. Os bombeiros também receberam a informação de que a pessoa desaparecida estaria sem colete salva vidas.