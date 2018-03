Mais uma empresa de transportes da região foi vítima da criminalidade no Sudeste do país. Bandidos armados tomaram de assalto uma carreta de uma transportadora de Arabutã por volta do meio dia da quarta-feira, dia 28, na rodovia Anhanguera, na região de Sumaré, em São Paulo.



De acordo com o representante da empresa, o caminhão estava vazio e os bandidos podem ter pulado na parte de trás do cavalo mecânico para fazer o desengate das mangueiras, que fazem interligação com a câmara frigorífica, fazendo com que o veículo perdesse velocidade. No que o caminhão parou, o motorista foi rendido.



O condutor, de 27 anos, que é morador de Arabutã está bem e foi liberado no fim da tarde de ontem pelos bandidos. Somente a câmara frigorífica foi localizada pela polícia de São Paulo. O cavalo mecânico, um Volvo FH, placas MMC 3334, de Arabutã, segue desaparecido.

Este foi o segundo caso de assalto a caminhões de empresa na região em São Paulo, somente nesta semana. Na terça-feira, dia 27, um motorista de Concórdia teve o caminhão tomado de assalto nas proximidades da cidade de São Bernardo do Campo. O motorista foi liberado e o caminhão foi localizado mais tarde.