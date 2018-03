A Prefeitura de Concórdia abriu uma nova licitação para contratar uma empresa especializada para fazer o projeto de execução de um muro de contenção na rua Senador Attilio Fontana, próximo à BRF. O edital foi publicado nesta quarta-feira, 28 de fevereiro, e os interessados têm prazo até as 10h do dia cinco de abril para entregar as propostas. A abertura dos envelopes está marcada para a mesma data, às 14h.

A construção deste muro é necessária para que seja possível fazer a terceira pista na subida ao bairro Santa Cruz. Desde abril do ano passado, a Secretaria de Urbanismo e Obras estudava a possibilidade de fazer essa nova licitação apenas para construir o muro de contenção, que necessita de mudanças no projeto.

O projeto inicial previa o uso de gabiões (pedras com arame) para a construção do muro, mas as condições do terreno exigem outra solução de engenharia. Uma alternativa discutida é a utilização do sistema chamado de terra-armada e não mais os gabiões.

.

A ordem de serviço para iniciar a construção da terceira pista nesta via foi entregue em agosto de 2015. A primeira parte já foi executada pela empresa Dallagnol Engenharia. O investimento é de aproximadamente R$ 5 milhões.