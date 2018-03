A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa vai convidar o novo secretário da pasta, Acélio Casagrande, para participar de uma reunião ordinária do colegiado a fim de esclarecer a situação de diversos serviços prestados pelo Estado. O atendimento às pessoas ostomizadas e às crianças com fissura labiopalatina, a troca de organização social (OS) na gestão do Hospital Florianópolis e problemas na gestão do Hospital de Lages são alguns assuntos que serão pautados no convite.

O presidente da comissão, deputado Neodi Saretta (PT), destacou que muitos dos assuntos pautados já foram objeto de reuniões anteriores e audiência públicas, como é o caso da falta de insumos para os ostomizados em Santa Catarina, da continuidade do atendimento aos portadores de fissura labiopalatinas no Centrinho de Joinville, bem como a crise dos hospitais e a situação financeira da Secretaria de Saúde. “Portanto, temos uma série de assuntos. O que esperamos é que o secretário venha e nos traga respostas importantes, ações e medidas, o que está sendo feito para de fato atender essas demandas que estão pendentes”, disse.



(Fonte: Lisandrea Costa/Agência AL)