A partir desta quinta-feira, 1º de março, inicia o prazo para fazer a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2018, ano base 2017. O período para prestar contas ao Leão vai até o dia 30 abril. A expectativa da unidade da Receita Federal de Joaçaba, que abrange 126 municípios do Oeste, é que sejam enviadas 186.689 declarações. Ainda não foi disponibilizado o número de declarações que deverá ser entregue em cada município.

O auditor fiscal e delegado adjunto da Receita Federal de Joaçaba, Mauro Batista Neto, explica que é obrigado a declarar quem recebeu em 2017 rendimentos tributáveis em valores superiores a R$ 28.559,70. No caso da atividade rural, deve declarar quem teve receita bruta acima de R$ 142.798,50.

A declaração pode ser feita via internet, por meio do Programa Gerador da Declaração (PGD) IRPF2018, disponível no gratuitamente no site da Receita. Quem preferir poderá contratar um contador para fazer a declaração.

Os contribuintes que enviarem a prestação de contas no início do prazo, sem erros ou omissões, receberão mais cedo as restituições, caso tenham direito. Idosos, portadores de doença grave e deficientes físicos ou mentais têm prioridade. As restituições começarão a ser pagas em junho, e seguem até dezembro, isso para quem não cair na malha fina.

Neste ano é obrigatório informar o CPF para dependentes a partir de 8 anos, completados até o dia 31 de dezembro de 2017. Quem tiver bens como veículos ou imóveis, terá mais campos para preencher agora, já que será preciso informar o número do Renavan e da matrícula do imóvel. No site www.receita.fazenda.gov.br estão disponíveis todas as informações sobre a declaração do imposto de renda.