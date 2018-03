No ultimo final de semana aconteceu em Concórdia o Campeonato Catarinense Absoluto e Feminino – Final Aberta. Houve a participação de 60 enxadristas de vários municípios do estado.



Participantes e Resultados:

1. Leandro Perdomo – 1º Lugar Geral Campeão Catarinense Absoluto

2. Denison Barreiros da Silva – 4º Lugar no Geral

3. Jaisson Bassani – 8º Lugar no geral

4. Marco Antonio Albiero – 11º Lugar Geral e 1º Lugar na categoria sub 14

5. Diego Custodio – 12º Lugar Geral e 1º Lugar na categoria Sub 16

6. Luan Klein – 13º Lugar Geral e 3º Lugar na categoria Sub 18

7. Luiz Henrique Lazzarin – 19º Lugar no geral e 2º Lugar na categoria Sub 16

8. Vinicius Balena – 23º Lugar no geral e 5º Lugar na categoria Sub 14

9. Matheus Maldaner – 26º Lugar no geral e 7º Lugar na categoria Sub 14

10. Otavio Lorenzetti – 28º Lugar no geral e 9º Lugar na categoria sub 14

11. Ezequiel Chitolina – 29º Lugar no geral e 1º lugar na categoria sub 10

12. Bernardo Elesbão – 30º lugar no geral e 10º lugar na categoria Sub 14

13. Julia Rodio – 4º Lugar no geral Feminino

14. Eduarda Weber – 5º Lugar no geral feminino

15. Marciane Prior – 6º lugar no geral feminino

16. Tainá Durante – 13º lugar no geral feminino

17. Amanda Cassel – 15º lugar no geral e 1º lugar na categoria Sub 12

18. Emanuelle Bochi – 18º Lugar no geral e 3º lugar na categoria sub 16

19. Aline Balena – 23º lugar no geral e 3º lugar na categoria Sub 12

20. Barbara Ziliotto – 25º lugar no geral e 4º lugar na categoria sub 14

21. Tauany Durante – 26º lugar no geral e 5º lugar na categoria Sub 14

22. Carolina Diersmann – 27º lugar no geral e 5º lugar na categoria Sub 12

(Fonte: Clube Concordiense de Xadrez)