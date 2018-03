Os trabalhadores dos ramos de metalurgia e de reparação de Concórdia aprovaram o reajuste salarial proposto pelo sindicato patronal. Com isso, os funcionários dessas empresas vão receber um aumento de 3,60%, o que perfaz um aumento real de 1,53%, a partir desse mês. A última assembleia da categoria foi realizada na noite da terça-feira, dia 27.

Conforme o presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Empresas Metalúrgicas, Metalmecânica e de Reparação de Concórdia, Bruno Marques, dos mais de 800 trabalhadores que passaram pelas 150 assembleias, aproximadamente 500 aprovaram essa proposta. Anteriormente, o sindicato havia solicitado 10% de aumento.

De acordo com Marques, a avaliação foi satisfatória, embora o índice não fosse o desejado. "Temos que avaliar o cenário em relação a outros municípios do estado e também com a Reforma Trabalhista", diz. Bruno compara que os trabalhadores de Rio do Sul, Pomerode e Chapecó ganharam 3% e os de Jaraguá devem ficar com 2,07%.