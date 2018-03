O Sicoob Crediauc e o SESI Concórdia iniciam nesta quarta-feira, dia 28, o cronograma de atividades do Programa SESI Ciências com o curso “Eletricidade se liga aí”. As ações educativas contemplarão 18 escolas de 14 municípios da região. Trata-se de uma unidade móvel itinerante que disseminará, de forma interativa e dinâmica, a cultura da inovação, contribuindo para a elevação do índice de letramento científico e tecnológico dos alunos. Os trabalhos iniciam neste dia 28 em Concórdia na escola do Bairro Imigrantes. Dia 7 de março, será a vez da escola Maria Siqueira, também em Concórdia.



Serão atendidas turmas com até 35 alunos. Cada atividade, terá a duração de quatro horas. Serão trabalhados os conteúdos associados a luz, ciência e vida. “Temos uma expectativa muito positiva em relação a esse projeto. Nossa intenção é atender cerca de 720 alunos. É mais uma forma que nós do Sicoob Crediauc encontramos de transmitir mais conhecimento para os estudantes de toda a região. Temos a convicção de que serão atividades altamente produtivas para os alunos. Sabemos que o SESI é uma instituição que tem muita credibilidade e isso valoriza ainda mais a nossa parceria", assinala Maria Luisa.





A diretora regional do SESI, Rosane Kunen, agradece ao Sicoob Crediauc por ter selado a parceria, que levará o Programa SESI Ciências para os educandários de toda a região. “Agradecemos a oportunidade e confiança do Sicoob Crediauc e temos a certeza de que as atividades propostas serão altamente produtivas, colaborando para o fomento à pesquisa e internalização de novos conhecimentos na área de ciências”, pontua Rosane.





SESI Ciências





Em unidades móveis didáticas, disponíveis para todo o estado de Santa Catarina, os alunos conhecem e interagem com artefatos científicos, assistem a vídeos e manuseia kits de materiais experimentais. Uma das linhas de atuação é a série “Explorando a Ciência”, compreendendo atividades individuais e colaborativas. Já a série “Descobrindo a Ciência” permite ao participante realizar diferentes experimentos científicos, compartilhar seus resultados no grupo e interagir com diversos artefatos, simuladores, jogos e aplicativos.





Curso “Eletricidade se liga aí”





As atividades do curso foram concebidas para proporcionar aos alunos, por meio de atividades investigativas e experimentais, a apropriação do conhecimento sobre a presença e o uso da energia elétrica no cotidiano. O curso será uma oportunidade para que os alunos de 18 escolas da região de abrangência do Sicoob Crediauc assimilem conhecimentos práticos sobre eletricidade – um insumo que está presente intensamente no dia a dia das pessoas.

(Fonte: Luis Rigon - Assessoria de Marketing/Sicoob Crediauc/Paulo Gonçalves - PG Comunicação)