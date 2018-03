A secretária-executiva da Agência de Desenvolvimento Regional de Seara, Gládis dos Santos, despediu-se nesta quarta-feira, dia 28, da função que vinha ocupando na ADR. Ela estava como secretária desde o ano de 2012, mas vinha atuando na ADR desde 2007 na condição de diretora.

A ADR de Seara será uma ds 15 que serão extintas, conforme anúncio feito nos últimos dias pelo governador Eduardo Pinho Moreira, do PMDB.

Gládis enviou uma carta para a imprensa relatando as ações desenvolvidas pelo órgão nesse período.

Estamos encerrando um ciclo na gestão administrativa estadual. Assim como tudo muda, na administração pública não é diferente. Embora saibamos que mudanças são positivas, questionamos a forma e a hora da mudança na política de descentralização do estado. Quando criada a Secretaria de Desenvolvimento Regional de Seara em 2007, o discurso era de aproximar o governo das pessoas, oferecer os serviços públicos com maior eficiência e principalmente proporcionar aos pequenos municípios, que são a maioria de SC, possibilidades de desenvolvimento maior. Tenho a certeza, que isso se fez, e que nesta década os municípios da região tiveram grandes oportunidades e também receberam recursos e obras como jamais haviam recebido. Prefeitos e ex-prefeitos relatam isso continuamente. Os números comprovam que investimentos feitos melhoraram muito as estruturas administrativas e consequentemente o atendimento ao cidadão. Podemos exemplificar: postos de saúde, ambulâncias, escolas, centros de convivências, ginásios de esportes, CRAS, máquinas agrícolas, tratores, caminhões, motoniveladoras, enfim equipamentos diversos. Também, não foram poucos os recursos investidos nas pavimentações urbanas em todos municípios, mas há que se destacar as pavimentações novas de Arvoredo, Lindóia do Sul, Paial, Nova Teutônia e o contorno viário de Seara, quase concluído. Mais recursos para feiras, exposições, eventos, programas agrícolas, culturais, educacionais. Implantação dos bombeiros militares, o aumento do efetivo na segurança (que nunca é suficiente). Foram muitos investimentos! Deixo como questionamentos: Estas ações e investimentos seriam feitos e tramitariam da mesma forma com estrutura administrativa só na capital? Os programas seriam atendidos em todos municípios com servidores de Florianópolis? Os serviços e investimentos para os pequenos municípios seriam os mesmos?

Destacamos o trabalho de todos secretários, Airton Cauduro, Jairo Sartoretto, Kiko Canalle assim como todos gerentes e demais servidores, todos que sempre vestiram e suaram a camisa em nome do serviço público de qualidade para atender o povo aguerrido da região. Ressalto as boas relações e a harmonia mantida entre os diferentes partidos políticos. Minha gratidão e respeito a todos!

Preciso agradecer as parcerias dos demais órgãos do estado, colegiado de governo, das secretarias setoriais, deputados, dos Conselhos de Desenvolvimento Regional, dos vereadores, em especial de todos Prefeitos e Prefeitas com que tivemos oportunidade de trabalhar. Todos somaram muito para conquistas locais e regionais. Destaco a parceria dos órgãos da imprensa local e regional que possibilitaram ampla divulgação dos serviços e que também, através de críticas e questionamentos impulsionaram ações. Embora satisfeita com tudo que foi feito, com a consciência do dever cumprido nessa missão, sei que há muito para fazer! A região precisa mais! A população tão trabalhadora merece muito mais! Aguardamos que novas gestões sejam sábias, inovadoras, competentes e saibam implantar modelos que possibilitem mais e melhor. Gestões que façam mudanças verdadeiras e melhorem o serviço público e que não só manipulem dados com fins eleitorais. Gestões que olhem para pequenos e distantes municípios e os atendam com a mesma eficiência e igualdade dos grandes centros. Não queremos menos para nossos municípios, para o oeste e para o estado. Queremos e precisamos mais. E queremos que numa próxima década possamos comparar os números de investimentos e ações e que eles possam ser ainda melhores, essa é a obrigação de todos que assumem qualquer função de gestão, melhorar todos os serviços para que o cidadão viva melhor!

Obrigada pela oportunidade que tive de representar o governo do estado em municípios tão especiais com pessoas tão especiais! Obrigada por fazer parte desse governo e desse estado que me orgulha tanto!