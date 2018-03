O suspeito pelo assassinato ocorrido em Linha Vitória no fim do mês passado foi inidicado pela prática do crime de homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe e utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, e feminicídio. A conclusão é de Inquérito Policial, que foi entregue ao Judiciário na tarde desta quarta-feira, dia 28. As investigações foram conduzidas pelo delegado Álvaro Optiz, da Delegacia de Investigações Criminais, DIC Fron.



O crime ocorreu na madrugada do dia 31 de janeiro desse ano, na residência da vítima, em Linha Vitória, interior de Concórdia. A vítima, Adriana Chiapetti, de 27 anos, foi morta por uma pancada na cabeça. Durante a investigação, a Polícia Civil conseguiu obter indícios sobre a autoria do crime e representou pela prisão temporária do investigado A.A.M.M, de 19 anos, que foi preso horas depois do crime em Quilombo.



Conforme o Inquérito Policial, a vítima e o suspeito mantiveram um relacionamento amoroso por aproximadamente sete meses, sendo que o namoro, conforme a Polícia, foi marcado por ameaças e agressões físicas de A.A.M.M contra Adriana.



Também apurou-se que o suspeito não teria aceitado o fim do relacionamento e isso foi o motivo do assassinato.



Por fim, a Polícia Civil informa que A.A.M.M continua preso temporariamente e houve o pedido de conversão para a prisão preventiva.

(Com informações do repórter André Krüger).