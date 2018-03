Um homem ficou ferido em uma colisão entre carro e caminhão. O fato aconteceu na tarde da terça-feira, dia 27, por volta das 17h45 na BR 153, em Irani. Conforme o Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, que atendeu a ocorrência, envolveram-se um Fiat Uno, placas de Curitiba-PR, e um caminhão, carregado de toras de pinus.



O motorista do Fiat Uno, de iniciais E.B.S, de 55 anos, foi atendido com suspeita de fratura no pé esquerdo e relatava dores pelo corpo.