Ele já se recupera em um leito normal no Hospital São Francisco de Concórdia

O empresário Thiago Alexandre Casagrande, que sofreu um choque em Ipira, no último domingo, deixou a UTI do Hospital São Francisco. Ele chegou a ter três paradas cardíacas, mas graças ao atendimento rápido que recebeu, conseguiu sobreviver. De acordo com familiares, ele se recupera bem.



Casagrande manuseava um forno elétrico quando o acidente aconteceu. “Ele ligou um forno utilizando um “T” e não percebeu que estava em curto circuito. A energia passou para o forno e o Thiago encostou ao tentar mudar o eletrodoméstico de lugar. Foi neste momento que recebeu a descarga elétrica”, conta o irmão Rodrigo. “A esposa dele ouviu os gritos, correu e puxou a tomada. Ele caiu inconsciente em parada cardíaca. Minha cunhada, que é técnica em enfermagem, realizou os primeiros procedimentos de atendimento e reanimou ele”, detalha.

Os bombeiros foram acionados e também prestaram atendimento. “Na ambulância ele sofreu uma nova parada cardíaca e aí os bombeiros o reanimaram novamente. Já no Hospital, ele sofreu a terceira parada e aí, a equipe médica é que o reanimou e o encaminhou para Concórdia”, relata Rodrigo.

A família aguarda pela alta de Thiago. “Agora já deixou a UTI e se recupera no quarto. Os médicos que acompanham o caso nos disseram que ele não corre perigo”, comemora o irmão. “Temos que agradecer a minha cunhada, aos bombeiros, aos médicos e enfermeiras dos Hospitais de Piratuba e aos de Concórdia, e principalmente a Deus”, registra Rodrigo.