Fato teria acontecido na manhã do último dia 24.

Um furto de R$ 30 mil está sendo investigado pela Polícia Civil de Concórdia. O valor foi levado do interior de uma empresa na área central do município.



Segundo o Boletim de Ocorrência, o fato deve ter ocorrido durante o último dia 24, entre 8h e 9h30. De acordo com o comunicante, o dinheiro estava guardado em sacolas dentro de um armário.



O fato foi percebido por volta das 11h30 do mesmo dia, quando o proprietário da empresa foi pegar o dinheiro para depositar. Os sacos estavam rasgados e sem as notas. Não foi percebido sinais de arrombamento no local.

(Com informações do repórter André Krüger).