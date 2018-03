O Tribunal de Justiça de Santa Catarina julgou procedente um pedido do Ministério Público de Concórdia e ampliou a pena para um dos homens presos com mais de 80 quilos de maconha na SC-283 em Santo Antônio, em outubro de 2016.

Com a nova decisão, o réu terá que cumprir oito anos e dois meses de prisão. Hoje ele cumpre prisão em um presídio de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul.



Em primeira instância, a Justiça em Concórdia havia aplicado a pena para o réu de sete anos e quatro meses de reclusão, em regime fechado.



No entendimento do Ministério Público de Concórdia, o aumento de pena se deve a expressiva quantidade de droga e pelo fato de se tratar de tráfico entre três estados, Santa Catarina e Paraná e Rio Grande do Sul. A droga apreendida, possivelmente, iria ser distribuída no Rio Grande do Sul.

(Com informações do repórter André Krüger)