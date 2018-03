Solange Sprandel da Silva será empossada para mais um mandato com reitora da Universidade do Contestado. A solenidade será na noite desta quarta-feira, dia 28, em Concórdia. Ela foi eleita no processo eleitoral com 83% dos votos, no mês de novembro do ano passado. O ato de posse será na UnC Concórdia.



Em entrevista ao Jornal Primeira Hora da Rádio Aliança, a reitora Solange Sprandel da Silva fez questão de enaltecer o compromisso para mais quatro anos frente a universidade. Ela foi reconduzida ao cargo durante processo eleitoral, realizado em novembro do ano passado. "Em 2015, a universidade tornou-se superavitária e nos próximos anos temos condições plenas de melhorar a política de ensino e extensão através de uma gestão saneada. Temos um processo de investimento físico e em pessoas", afirma Solange.



Atualmente a UnC tem 53 cursos que estão sendo oferecidos através de graduação, que contemplam 10 mil acadêmicos em todos os campi. Uma das metas da direção é implantar o curso de medicina em Concórdia.