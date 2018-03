A Área Azul de Concórdia poderá ter mudanças. A informação que circula é que a Merlos Júnior, empresa que opera o serviço, estaria com dificuldades de pagar os R$ 102 mil mensais para a Prefeitura de Concórdia, que é o valor previsto no contrato de licitação. A direção da empresa em Concórdia ainda não confirma essa informação e prefere não se manifestar neste momento.

Na Prefeitura de Concórdia uma Comissão já foi formada para tratar deste assunto. Uma das possibilidades ventiladas é um rompimento amigável de contrato, entre a prefeitura e a Merlos Júnior. Mesmo assim, a empresa teria que pagar uma multa, caso venha encerrar as atividades antes do prazo previsto. Administração Municipal prefere tratar do assunto internamente até que haja desdobramentos.

Os vereadores Edno Gonçalves (PDT) e Closmar Zagonel (PMDB) vão protocolar um pedido de informações para que a Prefeitura de Concórdia informe se a empresa está pagando corretamente o valor da exploração do serviço que foi licitado, que é de R$ 102 mil mensais. Os legisladores também questionam em que foi investido o valor arrecadado com a concessão do estacionamento rotativo e pedem cópias dos comprovantes de pagamento do FGTS dos funcionários da empresa. “Recebemos a informação de que o FGTS não é depositado há oito meses e queremos saber como está essa situação”, afirmam Edno e Zagonel.