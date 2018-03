O Sindilojas promove nesta noite um encontro com os empresários do comércio varejista para debater o futuro do sindicato. A reunião será às 18h30 no Centro Cultural, em Concórdia. A preocupação da entidade é com a queda de arrecadação através da contribuição das empresas associadas, que vem sendo verificada após a Reforma Trabalhista. A medida aprovada no ano passado em nível federal extinguiu as contribuições obrigatórias para os sindicatos.



Em entrevista ao Jornal Primeira Hora da Rádio Aliança desta quarta-feira, dia 28, o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Concórdia, Sindilojas, Leocérgio Sarturi, frisou que a baixa na arrecadação foi verificada neste ano de 2018. "Nós temos hoje, 1,6 mil CNPJs inscritos. Desses, 980 estão em contribuições de contribuir. No ano passado, 200 empresas estavam contribuindo e nesse ano o número caiu para 40 empresas", diz Leocérgio. Completa que são 12 municípios da base e a entidade está passando por dificuldade. Conforme o presidente da entidade, "precisamos arcar com despesas com funcionários e aluguel", afirma.



Durante sua fala, o presidente do Sindilojas também observou que a contribuição sindical deixou de ser obrigatória, mas alerta que é o sindicato que representa os empresários nas negociações e em outros assuntos pertinentes a classe. "O Sindicato dos Comérciários, por exemplo, tem uma estrutura bem organizada", compara.



De acordo com Leocérgio, o valor de contribuição das empresas para o Sindilojas varia de R$ 30,00 a R$ 90,00 conforme o tamanho da empresa.