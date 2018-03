A Polícia Civil de Piratuba e Ipira, com apoio da Polícia Militar, cumpriu um mandado de prisão na manhã desta quarta-feira, 28, em Ipira. A.A., 40 anos, foi preso pelo suposto crime de estupro, que teria ocorrido no final de janeiro, no interior de Ipira.

O homem foi é suspeito de estuprar seu próprio sobrinho de três anos de idade. Ele foi conduzido ao Presídio Regional de Joaçaba, onde aguarda decisões da Justiça.

Informações: Site Magronada