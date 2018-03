Um incêndio destruiu uma casa, um depósito, um veículo e deixou um idoso de 75 anos ferido no interior de Concórdia nesta madrugada. O sinistro foi registrado na comunidade de Barra do Tigre.



Conforme o Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia, que atendeu a ocorrência, o imóvel tinha dois pavimentos, com 120 metros quadrados cada um. Um depósito que ficava ao lado dessa residência, com 15 metros quadrados, também ficou queimado, além de um veículo utilitário que estava na garagem.



Ainda de acordo com relatos, um idoso de 75 anos sofreu queimaduras em partes do corpo. Ele estava morando no imóvel e se feriu ao tentar combater as chamas. A vítima foi conduzida para o Hospital São Francisco de Concórdia por um familiar.



A guarnição do Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia calcula que foram utilizados 20 mil litros de água para combater o fogo. O chamado veio às 2h40 e os combatentes retornaram à base às 5h30. Além do caminhão de combate, foi utilizado um caminhão-pipa, que estava na comunidade. Sendo que esse veículo precisou ser recarregado em pelo menos três oportunidades para auxiliar no rescaldo.



Ainda não se sabe o motivo desse incêndio.