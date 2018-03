Um dos autores do assalto que aconteceu no dia 20 deste mês, em uma residência no Bairro São Cristóvão, em Concórdia, foi preso pela Polícia Civil no início da noite desta terça-feira, dia 27. D. L. M, de 30 anos, foi detido no Bairro Frei Lency.

No dia do crime, dois homens invadiram a casaa, renderam um idoso de 80 anos e levaram dinheiro. Após a investigação, realizada pela Divisão de Investigação Criminal de Fronteira (DIC/Fron), um mandado de prisão preventiva foi deferido.

D. L. M. foi encaminhado ao Presídio Regional de Concórdia e vai aguardar os procedimentos da Justiça.