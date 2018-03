Ação foi no começo da tarde desta terça-feira, dia 27.

Policiais rodoviários federais apreenderam por volta do meio dia de hoje (terça), na BR 282 em Irani, cerca de 560 quilos de camarão contrabandeado. Três pessoas foram presas.

As 31 caixas com o produto estavam no compartimento de carga de uma picape VW/Saveiro, placas de São Domingos/SC. O camarão não estava sob sistema de refrigeração e não tinha nenhum comprovante de origem. O condutor disse que o produto é contrabandeado da Argentina e seria entregue em restaurantes da região de Itajaí.

Um homem e uma mulher, que viajavam em um GM/Classic, placas de Gravataí/RS, também foram presos. Eles confessaram que faziam serviço de batedor para a carga.

As três pessoas envolvidas, de 27, 37 e 28 anos, foram encaminhadas à Polícia Federal de Chapecó, onde vão responder por contrabando. Já a carga foi entregue à Receita Federal de Joaçaba, que deve descartar o produto por estar impróprio para consumo humano.

(Fonte: Nucom/PRF)