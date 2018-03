Um grave acidente de trânsito foi registrado às 15h30 desta terça-feira, 27, na altura de linha São Roque, na SC-154 entre Itá e Concórdia. O motorista de uma Ford/Ranger com placas QHD-4099 de Itá era o empresário Jaimir Porn, que teve morte instantânea. Ele era proprietário da empresa Transporn.

Segundo informações, havia água na pista e chovia no momento do acidente. Conhecido como Nego Porn, ele teria saído de pista e colidido em uma árvore. O Corpo de Bombeiros de Seara atendeu a ocorrência juntamente com a Polícia Militar de Itá e a Polícia Rodoviária Estadual de Concórdia. Nego Porn deixa a esposa e três filhos.

(Informações: Belos FM - Foto: Ouvinte)