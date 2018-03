Uma mulher de inicias M.F.L., de 25 anos, ficou gravemente ferida em um acidente registrado no final da manhã desta terça-feira, dia 27, no acesso ao Município de Arabutã. A condutora de um veículo Sandero com placas de Joinville saiu da pista e bateu contra uma árvore. Segundo informações, ela se dirigia sentido a Arabutã quando por algum motivo perdeu o controle da direção.

A vítima estava presa mecanicamente no veiculo, foi resgatada por uma equipe dos Bombeiros Voluntários de Arabutã e encaminhada no primeiro momento ao Hospital de Arabutã. Por causa da gravidade, ela foi encaminhada ao pronto socorro do Hospital São Francisco com suspeita de traumatismo crânio-encefálico.

A polícia Militar Rodoviária também esteve no local para realizar os levantamento do acidente.

(Com informações do repórter André Krüger).