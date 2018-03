A Prefeitura de Concórdia abriu edital de concorrência pública para a concessão de mais um terreno que poderá ser usado para fins industriais. O imóvel que pertence ao Município fica localizado no Parque de Exposições, próximo à Choperia Fall Bier.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Wagner Simioni, explica que as empresas interessadas vão passar por uma seleção de documentos e avaliação da proposta técnica. Os critérios analisados serão geração de emprego, projeto de preservação ambiental, faturamento, aplicação ou transferência de tecnologias inovadoras, utilização de matéria-prima local, capacidade de exportação e investimentos.

Este terreno poderá ser usado apenas para a implantação de indústrias. O imóvel já estava em concessão para uma empresa que não cumpriu com as exigências do edital. Desta forma, o direito de uso real retornou ao Município de Concórdia. No terreno há uma construção em pré-moldados e, quem vencer essa licitação, deverá pagar R$ 105 mil à empresa anterior por esta edificação.

Os interessados têm prazo até as 14h do dia 10 de abril para entregar ao Departamento de Compras a documentação e a proposta técnica. A concessão terá validade de 10 anos, podendo ser prorrogada por mais 10. O edital completo com todas as informações está publicado no site da Prefeitura de Concórdia, nos links úteis, campo licitações. A modalidade é concorrência e o número da licitação 1/2018.