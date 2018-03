O documento foi oficializado na manhã desta terça-feira, dia 27, no Ministério da Integração Nacional em Brasília com o ministro Hélder Barbalho e o valor será viabilizado através da Defesa Civil. Os recursos serão investidos na recuperação da Rua Victor Sopelsa, na região do Parque de Exposições e da Rua Jordânia, no Bairro das Nações. Os dois locais tiveram deslizamentos em junho de 2017. O montante empenhado é de R$ 9,4 milhões.

O prefeito de Concórdia, Rogério Pacheco, comemora a assinatura do empenho. “Nossos projetos foram aprovados no início do ano e agora então, o empenho está formalizado. É um valor expressivo e importante, diante daquilo que representa a Rua Victor Sopelsa, em termos de mobilidade urbana”, destaca. “São recursos que só podem ser utilizados na recuperação de áreas públicas, mas temos que agradecer ao senador Dário Berger, ao deputado federal Celso Maldaner e ao secretário Nacional da Defesa Civil, Renato Newton Ramlow, que nos apoiaram e nos atenderam”, ressalta Pacheco.

O prefeito, a vereadora Marilane Fiametti Stuani e a equipe ainda cumprem outros compromissos em Brasília. “Estamos fazendo um trabalho intenso aqui junto a lideranças federais e retornamos com este valor assinado e com outras emendas que ainda vamos confirmar os valores”, adianta.

O deputado federal Celso Maldaner auxiliou no processo e destaca a liberação do dinheiro. “Conseguimos um espaço importante aqui no Ministério e precisamos agradecer à sensibilidade do ministro Hélder Barbalho e do secretário Renato Newton Ramlow. Trabalhamos juntos na liberação destes recursos e sabemos da importância deste dinheiro para a recuperação das Ruas que sofreram este desastre na metade do ano. Estamos sempre empenhados para auxiliar nosso grande Oeste e desta vez o prefeito de Concórdia retorna com quase R$ 10 milhões”, destaca ele.