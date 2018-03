Permanece internada no Hospital Regional Oeste em Chapecó uma das vítimas de acidente de trânsito, ocorrido na manhã do último sábado, dia 24, na SC 283, em Chapecó.



Conforme informações da Assessoria de Comunicação da unidade hospitalar, a vítima, de iniciais N.U, que é de Concórdia, "permanece internada, assistida por uma junta médica neurológica e quadro estável até o presente momento". Por outro lado, não há previsão de alta.



Ela estava em um veículo, Corolla, placas de Concórdia, que saiu da pista e capotou na SC 283, em Chapecó, no começo da manhã do último sábado, dia 24. Outras duas pessoas, que estavam no veículo, escaparam com escoriações. Já N.U, na ocasião foi atendida pelo Samu com suspeita de lesão na coluna. Ela passou por intervenção cirúrgica nos últimos dias.



De acordo com informações levantadas pela Rádio Aliança, ela estava em Concórdia passando duas semanas com familiares e estaria indo para Chapecó pegar o avião para retornar aos EUA, onde reside atualmente.