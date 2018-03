Em tempos de dificuldade econômica e com a falta de trabalho, muitos profissionais quando se deparam com o fantasma do desemprego buscam alternativas mais imediatas de ter um ganho a altura e até maior que o anterior.



Aí surge como uma oportunidade o mercado de franquias que tem transformado a vida de muitos em pequenos, médios e grandes empresários.



Segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF), cidades de pequeno e médio porte apresentam um potencial maior de crescimento que os grandes centros.



Em Concórdia não é diferente, somos a 2ª cidade do Estado com maior crescimento no segmento franquias com 23%, ficando atrás somente de Mafra com 31% de crescimento do mercado (Fonte ABF). Isso muito pelo espirito empreendedor e incansável, características marcantes do povo concordiense.

No quesito franquias, Concordia também está à frente de cidades importantes do estado como, Chapecó (5ª colocada), a Capital Florianópolis na 18º posição e, Joinville a maior cidade do estado que ocupa 19ª posição no ranking.



Isso mostra a pujança, a determinação e o trabalho dos concordienses. Estamos todos de parabéns.

(Fonte: Ascom/Prefeitura de Concórdia)