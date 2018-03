Um produtor de aves de Ipira teve um prejuízo de R$ 3 mil com o furto de equipamentos, do interior da propriedade. Em contato com o Departamento de Jornalismo da Rádio Aliança, o proprietário do local, Lauro Petter, relatou que foram furtados um compressor de ar, uma motosserra, uma roçadeira e uma bateria.



Conforme Petter, o furto pode ter ocorrido entre os dias 16 e 20 desse mês, no período da noite. Um Boletim de Ocorrência já foi feito na Delegacia de Polícia Civil, que deve investigar o caso.