A Fundação Municipal de Esportes de Concórdia informa que abriu o período de inscrições para a Fase Municipal do Moleque Bom de Bola, em Concórdia. As inscrições de escolas e atletas poderão ser feitas através do e-mail interiorano@concordia.sc.gov.br ou no 3442 3758.



Poderão participar alunos de escolas municipais, estaduais e particulares. A faixa etária dos atletas vai dos 11 a 14 anos. As inscrições poderão ser feitas até o dia 19 de março.



A competição está prevista para o mês de abril desse ano.