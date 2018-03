O índice de conclusão do projeto de implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Concórdia está atualmente em 70%. De acordo com a equipe técnica do Consórcio Trix Infracom, empresa responsável pela execução do projeto, este índice contempla a instalação de 91% dos emissários previstos, a implantação de 87% da Rede de Coleta de Esgoto (RCE) e a construção de 25% da Estação de Tratamento de Esgoto.

O engenheiro Sanitarista da Casan, Cristian Marquezi, conta que a expectativa é concluir a obra até julho deste ano. "Após a conclusão ainda temos previsto um período para testes antes de autorizar as ligações domiciliares na rede de coleta", informa.

O Centro de Concórdia é o último bairro a ter a RCE implantada, sendo que esta é a última etapa das obras que são realizadas nas ruas do município. Até agora foram concluídas 170 ruas, o equivalente 48,5 quilômetros de rede já instalados.





Confira as ruas em obras nesta semana:

Rua Orestes Farina (entre as ruas do Comércio e Dr. Maruri)

Rua Dr. Maruri (entre as ruas Vitório Celante e Leonel Mosele)

Rua Leonel Mosele (entre as ruas Marechal Deodoro e Dr. Maruri)

Rua Atalípio Magarinos (entre as ruas Lauro Muller e Dr. Maruri)

Rua Domingos Machado de Lima (entre as ruas Isidoro Maito e Marechal Deodoro)

Rua Leônidas Fávero (entre as ruas José Cella e Atalácio Reginatto)

Travessa Lamonatto (entre as ruas Atalácio Reginato e do Comércio)

Rua Marcelino Ramos (entre as ruas 29 de Julho e Fiorelo Sunti)

Rua Fiorelo Sunti (entre as ruas Marcelino Ramos e Júlio Mortiz)





Ruas que estarão em obras a partir de 5 de março:

Rua Antônio Brunetto (entre as ruas Anitta Garibaldi e do Comércio)

Rua Leonel Mosele (entre as ruas Antônio Brunetto e Dr. Maruri)

Rua Marechal Deodoro (entre as ruas Domingos Machado de Lima e Getúlio Vargas)

Rua Marechal Deodoro (entre as ruas Getúlio Vargas e Atalípio Magarinos)

(Fonte: Rhayana Cordeiro/Ascom/SES Casan)