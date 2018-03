Rapaz do Frei Lency está desaparecido desde o começo do ano

Uma família do bairro Frei Lency, em Concórdia, está vivendo dias de angústia com o desaparecimento de um familiar. Jaison Dunker, 27 anos, foi visto pela última vez no centro de Concórdia, no último dia dois de janeiro. Desde então, seus pais não sabem do paradeiro dele, já que no próximo dia dois serão completados dois meses de sumiço.



Em entrevista a Rádio Aliança, a mãe de Jaison, a dona de casa Renati Dunker, destaca que o filho disse que teria ido a um brechó comprar roupa e também ração para os animais de estimação, quando teve contato com a família. Foi quando ele foi visto pela última vez na cidade. "Ele nunca havia desaparecido antes. Ele sempre informava alguém da família, quando saia", diz a dona Renati. Completa que o filho também reside no Frei Lency, porém a uma quadra da casa dos pais. É solteiro e não tem filhos.



Um Boletim de Ocorrência foi feito na Central de Polícia de Concórdia, mas até agora nenhuma pista foi descoberta. A família chegou até a desconfiar que o corpo achado na última semana, no Lago da Usina Hidrelétrica de Itá, em Aratiba, na última semana, poderia ser de Jaison. "Fomos na delegacia e graças a Deus que não é!", diz a mãe.



De acordo com familiares, a Polícia Civil já está investigando o caso.