Feira do Peixe Vivo inicia no próximo dia nove em Concórdia

Inicia no próximo dia nove o Feirão do Peixe Vivo, em Concórdia, pela Secretaria Municipal da Agricultura. A definição das datas de vendas e de outras diretrizes foram acertadas durante reunião entre a própria secretária e produtores de peixes do município, na tarde desta segunda-feira, dia 26.



Em entrevista à Rádio Aliança, o secretário Municipal da Agricultura, Mauro Martini, destaca que as vendas serão realizadas em todas as sextas-feiras até a Semana Santa. "Neste período a comercialização será nos dias 27, 28 e 29, com a possibilidade de fazer no sábado, dia 24", completa Mauro.



A comercialização será feita na Casa do Produtor Rural, na Leonel Mosele. Toda a produção virá de piscicultores do município de Concórdia e a expectativa é vender cerca de 3,6 toneladas de peixes.



Conforme o secretário Municipal da Agricultura, a tabela de preço também está definida. "O valor da carpa capim, que é a mais nobre, é de R$ 12,00 o quilo. Já os demais peixes, vão custar R$ em torno de R$ 10,00 o quilo", explica.