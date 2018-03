Acidente registrado por volta das 20h deste domingo. Jovem de 20 anos está no hospital.

Motociclista sai de pista próximo a ponte do Rio Ariranha e moto afunda no rio

O Corpo de Bombeiros de Seara atendeu por volta das 20h hoje (25/02) uma saída de pista envovlendo uma moto nas proximidades da Ponte do Rio Ariranha, na SC-283 em Seara e Chapecó. O motociclista M.C.C. de 20 anos, morador da região de Piratuba contou ao regaste que se perdeu na curva, e caiu no barranco. Ele conseguiu sair da moto que rolou e caiu nas águas do Rio Ariranha.

Conforme os Bombeiros, a vítima apresentava ferimentos na face, tinha dores na região dorsal e suspeita de fraturas em uma das pernas e em um dos braços. Foi encaminhado ao Hospital São Roque de Seara e após avaliação médica transferido para o Hospital São Francisco de Concórdia.

(Fonte: Belos FM)