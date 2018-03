A Polícia Militar de Concórdia confeccionou um Termo Circunstanciado em desfavor de um jovem de 21 anos. Durante abordagem, com o mesmo, foram achadas 4,39 gramas de maconha. O fato foi registrado na tarde do domingo, dia 25, na área central de Concórdia. O jovem, de iniciais L.S.V, foi liberado do local e a droga apreendida.