A Polícia Militar de Concórdia prendeu na manhã desta segunda-feira, dia 1º de janeiro, um jovem de 19 anos. O fato aconteceu em Linha Pinheiro Preto, no interior do município. Conforme informações da PM, o rapaz, de iniciais G. J. G. R., foi preso por disparo de arma de fogo e por ameaça contra o próprio pai durante uma discussão. A ocorrência iniciou ainda noite deste domingo, dia 31. Durante a discussão, o filho pegou a arma do pai e o ameaçou, dizendo que iria matá-lo. Em seguida, nas proximidades da residência, ele fez um disparo da arma. O pai denunciou o filho à polícia. Na manhã desta segunda, duas viaturas foram até a localidade e conseguiram prender o rapaz. Foi encontrado no local um revólver da marca rossi, calibre .38, com duas munições, sendo uma intacta e outra deflagrada.