Uma saída de pista seguida de capotamento ocorreu por volta das 23h30 do domingo, dia 31, em Linha Hachmann, interior de Piratuba. O veículo VW Jetta, com placas de Francisco Beltrão PR, parou com as rodas para cima.

O Corpo de Bombeiros de Piratuba foi acionado, mas não foi necessário conduzir nenhum ocupante do veículo para o hospital. A Polícia Militar também atendeu a essa ocorrência.

Fonte: Magronada