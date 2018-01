Um jovem de 14 anos, que foi passar a virada do ano em Piratuba está desaparecido. Ele estava junto com a família de Gaurama, RS, e sumiu na noite do domingo, dia 31 de dezembro. A família está bastante preocupada e quem tiver alguma informação sobre o rapaz pode entrar em contato com o pai dele, pelo telefone 54 99673 7541.