Os fogos de artifício que foram disparados na tarde deste domingo, 31 de dezembro, podem ter causado um incêndio em Concórdia. O fato foi registrado na Rua 29 de Julho, por volta das 15h30.

Segundo as informações apuradas no local, um dos fogos caiu sobre um quiosque que tem cobertura de palha. Não havia ninguém no local e a maior preocupação era que o fogo atingisse as residências próximas. Moradores viram as chamas e tentaram apagá-las até que os Bombeiros Voluntários de Concórdia chegassem ao local.

O bombeiro Lauri Hermann alerta que quem tem o hábito de soltar fogos de artifício deve procurar um local limpo e longe de residências. Também importante ler as orientações contidas nas embalagens dos foguetes.